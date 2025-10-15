Bloomberg: Великобритания и Канада используют замороженные активы РФ для Украины

Фото: EPA / Мартин Дивишек

Великобритания и Канада присоединятся к плану ЕС по использованию части замороженных активов Центрального банка России. Страны G7 заморозили почти $300 миллиардов российских средств сообщает Bloomberg со ссылкой на западных чиновников.

Европейские союзники близки к соглашению о предоставлении кредитов через механизм, который позволит избежать прямого изъятия активов. Западные чиновники назвали это важным шагом для финансовой безопасности Украины.

Британские санкции заморозили более $33,3 млрд российских активов, а ЕС удерживает около $232 млрд. До этого Украина получала финансирование только из прибыли и процентов по этим активам. Большая часть средств хранится через бельгийскую международную компанию Euroclear.

Главное препятствие – позиция Бельгии, которая настаивает на конкретных гарантиях на случай будущих претензий России. ЕС планирует достичь политического соглашения на встрече в Брюсселе на следующей неделе и запустить механизм во втором квартале следующего года.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности координировать действия с ЕС после разговора с лидерами Франции и Германии.

"Мы договорились разработать дальнейшие смелые и инновационные механизмы для повышения стоимости войны для России и усиления давления. Это включает в себя дальнейшие действия в отношении российского теневого флота", – говорится в заявлении лидеров E3 – Великобритании, Франции и Германии.

Министры финансов G-7 обсудят этот план на этой неделе во время ежегодных встреч МВФ в Вашингтоне.