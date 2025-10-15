Bloomberg: Британія і Канада використають заморожені активи РФ для України

Західні союзники напрацьовують механізм кредитування Києва під заставу заморожених коштів Москви на майже $300 мільярдів

Фото: EPA / Martin Divishek

Велика Британія та Канада приєднаються до плану ЄС щодо використання частини заморожених активів російського центробанку. Країни G-7 заморозили майже $300 мільярдів російських коштів, повідомляє Bloomberg з посиланням на західних чиновників.

Європейські союзники близькі до угоди про надання позик через механізм, який дозволить не конфісковувати активи напряму. Західні чиновники назвали це важливим кроком для фінансової безпеки України.

Британськими санкціями заморожено понад $33,3 млрд російських активів, ЄС утримує близько $232 млрд. До цього Україна отримувала фінансування лише з прибутків та відсотків на ці активи. Більшість коштів зберігається через бельгійську міжнародну компанію Euroclear.

Головна перешкода – позиція Бельгії, яка наполягає на конкретних гарантіях на випадок майбутніх претензій Росії. ЄС планує досягти політичної угоди на зустрічі в Брюсселі наступного тижня і запустити механізм у другому кварталі наступного року.

Прем'єр Британії Кір Стармер заявив про готовність координувати дії з ЄС після розмови з лідерами Франції та Німеччини.

"Ми погоджуємося розробити подальші сміливі та інноваційні механізми для збільшення вартості війни Росії та посилення тиску. Це передбачає подальші дії щодо російського тіньового флоту",- йдеться у лідерів Е3 Великої Британії, Франції та Німеччини.

Міністри фінансів G-7 обговорять план цього тижня під час щорічних зустрічей МВФ у Вашингтоні.