Дело на 4,5 млрд грн. Суд разрешил Николаю Лагуну выезд за границу

Печерский районный суд Киева 11 февраля разрешил бывшему акционеру Дельта Банка Николаю Лагуну выезд за пределы Украины. Об этом пишет Finbalance.

Запрет был наложен 2 декабря 2020 года постановлением Киевского апелляционного суда и мог быть отменен только погашения долга перед государственным Ощадбанком на сумму 948 млн грн, $111,8 млн и 12,45 млн евро.

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Речь идет о выполнении решения Верховного Суда от 11 октября 2017 года о взыскании этой задолженности на общую сумму около 4,5 млрд грн с Николая Лагуна как поручителя Дельта Банка перед Ощадбанком по договорам о корреспондентском счете.

Печерский районный согласился с аргументом, что поскольку заявитель представил доказательства, что на все его имущество наложен арест в пределах исполнительных производств, "то он не имеет объективной возможности его реализовать, а средства направить на погашение задолженности, а следовательно, отсутствует факт уклонения от выполнения своих обязательств".

Кроме того, суд отметил, что Лагун является стороной или свидетелем в судебных спорах за рубежом, которые рассматривает Международный центр по урегулированию инвестиционных споров против Республики Беларусь и Английский суд.

Потому, суд пришел к выводу, что экс-владелец Дельта Банка нуждается в правовой помощи от иностранных адвокатов и проведении встреч с ними за пределами Украины.

Учитывая это, Печерский райсуд решил, что отсутствуют "достаточные основания считать, что Лагун уклоняется от выполнения обязательств, возложенных на него соответствующим судебным решением, и намерен выезжать за пределы Украины с целью невыполнения этого решения".

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Наталия Софиенко

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