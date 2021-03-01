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Дело на 4,5 млрд грн. Суд разрешил Николаю Лагуну выезд за границу

01.03.2021, 14:24
Дело на 4,5 млрд грн. Суд разрешил Николаю Лагуну выезд за границу - Фото
Николай Лагун (фото: пресс-служба Дельта Банка)

Печерский районный суд Киева 11 февраля разрешил бывшему акционеру Дельта Банка Николаю Лагуну выезд за пределы Украины. Об этом пишет Finbalance.

Запрет был наложен 2 декабря 2020 года постановлением Киевского апелляционного суда и мог быть отменен только погашения долга перед государственным Ощадбанком на сумму 948 млн грн, $111,8 млн и 12,45 млн евро.

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Речь идет о выполнении решения Верховного Суда от 11 октября 2017 года о взыскании этой задолженности на общую сумму около 4,5 млрд грн с Николая Лагуна как поручителя Дельта Банка перед Ощадбанком по договорам о корреспондентском счете.

Печерский районный согласился с аргументом, что поскольку заявитель представил доказательства, что на все его имущество наложен арест в пределах исполнительных производств, "то он не имеет объективной возможности его реализовать, а средства направить на погашение задолженности, а следовательно, отсутствует факт уклонения от выполнения своих обязательств".

Кроме того, суд отметил, что Лагун является стороной или свидетелем в судебных спорах за рубежом, которые рассматривает Международный центр по урегулированию инвестиционных споров против Республики Беларусь и Английский суд.

Потому, суд пришел к выводу, что экс-владелец Дельта Банка нуждается в правовой помощи от иностранных адвокатов и проведении встреч с ними за пределами Украины.

Учитывая это, Печерский райсуд решил, что отсутствуют "достаточные основания считать, что Лагун уклоняется от выполнения обязательств, возложенных на него соответствующим судебным решением, и намерен выезжать за пределы Украины с целью невыполнения этого решения".

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Наталия Софиенко
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Николай Лагун суд выезд за границу
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