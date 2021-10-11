Евросоюз анонсировал инвестиционный пакет размером 6,5 млрд евро для Украины

Европейский союз запустит инвестиционный пакет для Украины размером в 6,5 млрд евро. План в рамках сотрудничества со странами Восточного партнерства будет подкреплен программой грантов и банковских гарантий. Об этом накануне саммита Украина-ЕС, который пройдет в Киеве 12 октября, рассказал журналистам один из высоких чиновников Евросоюза, передает РБК-Украина.

"Будет запущен инвестиционный пакет на 6,5 млрд евро, в рамках экономического и инвестиционного плана, направленного на стимулирование государственных и частных инвестиций (в экономику Украины, – ред.)", – сказал представитель ЕС.

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Речь идет о новой повестке дня в отношениях ЕС со странами Восточного партнерства, объявленной в начале июля. Она будет подкреплена программой грантов и банковских гарантий на 2,3 млрд евро, которые, по оценкам Еврокомиссии, смогут в будущем обеспечить 17 млрд евро инвестиций.

Все эти суммы разделяются между странами-участниками Восточного партнерства.

12 мая Европарламент одобрил ускоренное рассмотрение помощи Украине на 1,2 млрд евро. Ранее решение о предоставлении макрофинансовой помощи 10 странам, включая Украину, поддержали послы ЕС. Деньги будут доступны в течение 12 месяцев и будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.

В апреле Евросоюз выделил Украине 190 млн евро для поддержки системы здравоохранения, малого и среднего бизнеса, а также для наиболее уязвимых групп населения. В сентябре 2021 года Европейская комиссия приняла решение о выделении Украине второго транша в размере 600 млн евро.

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Наталия Софиенко

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