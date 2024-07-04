Глава Нацбанка подтвердил планы ограничить переводы с карты на карту

Андрей Пышный. Фото - НБУ

Глава Национального банка Андрей Пышный подтвердил планы регулятора ограничить количество карточных переводов и ввести предельные лимиты перевода денег с карты на карту между физическими лицами (так называемые операции P2P, person-to-person).

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Сейчас этот вопрос обсуждается с волонтерами, сказал Пышный во время презентации отчета о работе НБУ на заседании комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике.

"Сейчас у нас продолжается фаза обсуждения этого вопроса с волонтерами. Мы хотим, чтобы политика, которую НБУ реализует в этом непростом с точки зрения общественного восприятия вопросе, была максимально понятна и воспринималась теми, кто сегодня испытывает определенную тревогу относительно этого решения", – сказал Пышный.

По его словам, сейчас НБУ ожидает вторую итерацию в обсуждении с волонтерским сообществом, "чтобы в итоге это решение было воспринято им и не повредило волонтерскому движению".

"Но мы стойки в своем намерении найти решение этой непростой, но опасной проблемы", – подчеркнул глава Нацбанка.

23 мая Нацбанк сообщил, что готовит решение о введении лимитов на количество сделок и сумм. На период военного положения планируется ограничение количества переводов физическими лицами до 30 в месяц с лимитом суммы до 100 000 грн.

Глава Нацбанка Андрей Пышный убежден, что ограничение в 30 сделок в месяц не почувствуют 98,44% клиентов банков, а ограничение по сумме в 100 000 грн не повлияет на 95% клиентов.

Изменения, которые НБУ внес на обсуждение, в первую очередь повлияют на распространенную практику использования Р2Р-переводов для незаконных финансовых операций, сказал глава НБУ. Это обслуживание наркоторговли, незаконного игорного бизнеса и разных теневых схем.

Ограничения карточных переводов, которые нарабатываются в Национальном банке, будут касаться 1% сделок, ранее говорил глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев.