Банки самостоятельно начали устанавливать ограничения на переводы между картами

Сенс Банк с 1 июня планирует ограничить Р2Р до 200 переводов на 1 млн грн в месяц

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Сен Банк с 1 июня вводит лимиты на входящие трансакции на карту клиента от физических лиц, обслуживаемых в других банках (P2P, person-to-person). Как свидетельствует информация обновленной версии публичного предложения АО "Сенс Банк" на заключение договора о банковском обслуживании физлиц, входные трансакции ограничат до 200 переводов на сумму до 1 млн грн в месяц.

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На изменения обратило внимание агентство Интерфакс-Украина.

Ограничение суммы переводов на карту за сутки и в течение недели будет установлено на уровне 400 000 грн. Лимиты по количеству трансакций на указанные периоды – до 30 в день и до 100 – за неделю.

По данным НБУ, на 1 апреля 2024 года по размеру общих активов Сенс Банк занимал восьмое место (136,63 млрд грн) среди 63 действовавших в стране банков. Банк вошел в тройку лидеров по чистой прибыли за 2023 год – она составила 5,04 млрд грн.

На прошлой неделе Нацбанк сообщил, что готовит решение о введении лимитов на количество сделок и сумм. На период военного положения планируется ограничить количество переводов физических лиц до 30 в месяц с лимитом суммы до 100 000 грн.

Глава Нацбанка Андрей Пышный убежден, что ограничения в 30 сделок в месяц не почувствуют 98,44% клиентов банков, а ограничение по сумме в 100 000 грн не повлияет на 95% клиентов.

Изменения, которые НБУ внес на обсуждение, в первую очередь повлияют на распространенную практику использования Р2Р-переводов для незаконных финансовых операций, сказал глава НБУ. Это обслуживание наркоторговли, незаконного игорного бизнеса и разных теневых схем.

Ограничения карточных переводов, которые нарабатываются в Национальном банке, будут касаться 1% сделок, ранее говорил председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев.