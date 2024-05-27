Банки самостійно почали встановлювати обмеження на перекази між картками

Сенс Банк з 1 червня планує обмежити Р2Р до 200 переказів на 1 млн грн на місяць

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Сенс Банк з 1 червня запроваджує ліміти на вхідні трансакції на картку клієнта від фізичних осіб, які обслуговуються в інших банках (P2P, person-to-person). Як свідчить інформація оновленої версії публічної пропозиції АТ "Сенс Банк" на укладення договору про банківське обслуговування фізосіб, вхідні трансакції обмежать до 200 переказів на суму до 1 млн грн на місяць.

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На зміни звернуло увагу агентство Інтерфакс-Україна.

Обмеження суми переказів на картку за добу і протягом тижня буде встановлено на рівні 400 000 грн. Ліміти за кількістю трансакцій на зазначені періоди – до 30 на день і до 100 – за тиждень.

За даними НБУ, на 1 квітня 2024 року за розміром загальних активів Сенс Банк посідав восьме місце (136,63 млрд грн) серед 63 банків, що діяли в країні. Банк увійшов до трійки лідерів за чистим прибутком за 2023 рік – він склав 5,04 млрд грн.

Минулого тижня Нацбанк повідомив, що готує рішення про введення лімітів на кількість операцій та сум. На період воєнного стану планується обмеження на кількість переказів фізичних осіб до 30 на місяць із лімітом суми до 100 000 грн.

Голова Нацбанку Андрій Пишний переконаний, що обмеження у 30 операцій на місяць не відчують 98,44% клієнтів банків, а обмеження за сумою в 100 000 грн не вплине на 95% клієнтів.

Зміни, які НБУ вніс на обговорення, першочергово вплинуть на поширену практику використання Р2Р-переказів для незаконних фінансових операцій, сказав голова НБУ. Це обслуговування наркоторгівлі, незаконного грального бізнесу та різних тіньових схем.

Обмеження карткових переказів, який напрацьовують у Національному банку, стосуватимуться 1% операцій, раніше казав голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.