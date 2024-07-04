Голова Нацбанку підтвердив плани обмежити перекази з картки на картку

Андрій Пишний. Фото - НБУ

Голова Національного банку Андрій Пишний підтвердив плани регулятора обмежити кількість карткових переказів і запровадити граничні ліміти переказу грошей з карти на карту між фізичними особами (так звані операції P2P, person-to-person).

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Зараз це питання обговорюється з волонтерами, сказав Пишний під час презентації звіту про роботу НБУ на засіданні комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

"Зараз у нас триває фаза обговорення цього питання з волонтерами. Ми хочемо, щоби політика, яку НБУ реалізовує в цьому непростому з точки зору суспільного сприйняття питанні, була максимально зрозумілою і сприймалась тими, хто сьогодні відчуває певну тривогу щодо цього рішення", – сказав Пишний.

За його словами, зараз НБУ очікує другу ітерацію в обговоренні з волонтерською спільнотою, "щоб у підсумку це рішення було сприйняте нею та не зашкодило волонтерському руху".

"Але ми стійкі у своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми", – наголосив голова Нацбанку.

23 травня Нацбанк повідомив, що готує рішення про введення лімітів на кількість операцій та сум. На період воєнного стану планується обмеження на кількість переказів фізичними особами до 30 на місяць із лімітом суми до 100 000 грн.

Голова Нацбанку Андрій Пишний переконаний, що обмеження у 30 операцій на місяць не відчують 98,44% клієнтів банків, а обмеження за сумою в 100 000 грн не вплине на 95% клієнтів.

Зміни, які НБУ вніс на обговорення, першочергово вплинуть на поширену практику використання Р2Р-переказів для незаконних фінансових операцій, сказав голова НБУ. Це обслуговування наркоторгівлі, незаконного грального бізнесу та різних тіньових схем.

Обмеження карткових переказів, які напрацьовують у Національному банку, стосуватимуться 1% операцій, раніше казав голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.