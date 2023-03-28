Имя полностью, неверная дата. Налоговая назвала самые частые ошибки при подаче отчетности
Государственная налоговая служба составила список из пяти распространенных ошибок при подаче налоговой отчетности. Их опубликовало на своем сайте Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными плательщиками.
→ неверное указание даты представления отчета;
→ указание фамилии, имени, отчества должностных лиц полностью, тогда как нужно указывать только инициалы и фамилию;
→ неверное указание наименования контролирующего органа, в который подается отчетность;
→ указание сокращенного наименования налогоплательщика, тогда как нужно указывать его полное наименование;
→ неотображение информации о приложениях, прилагаемых к декларации и являющихся ее частью.
Налоговики отмечают, что, в случае незаполнения хотя бы одного из обязательных реквизитов, такая декларация не считается налоговой.
Бывший замминистра экономики по вопросам цифровизации Игорь Дядюра считает, что эти ошибки свидетельствуют о несовершенстве налоговых сервисов.
"Все, что должно быть подтянуто автоматом и самозаполнено – "неверно". Дата подачи неверно поставлена, потому что дату же автоматом по текущей дате поставить нереально. Никто эти сервисы не проектирует должным образом, и никто о налогоплательщиках даже не думает", – написал он в Facebook.
- В декабре 2022 года президент Владимир Зеленский сказал, что налоговая система в Украине нуждается в изменениях.
- В конце февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пока идет война, революционных налоговых изменений не последует.
- В марте МВФ сказал, что Украина до конца войны должна воздержаться от любых налоговых изменений, если они снизят поступления в бюджет.
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