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Имя полностью, неверная дата. Налоговая назвала самые частые ошибки при подаче отчетности

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 11:44
Имя полностью, неверная дата. Налоговая назвала самые частые ошибки при подаче отчетности - Фото
Фото: depositphotos.com

Государственная налоговая служба составила список из пяти распространенных ошибок при подаче налоговой отчетности. Их опубликовало на своем сайте Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными плательщиками.

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Наиболее частыми ошибками, которые допускают плательщики при подаче налоговой отчетности, являются:

→ неверное указание даты представления отчета;
→ указание фамилии, имени, отчества должностных лиц полностью, тогда как нужно указывать только инициалы и фамилию;
→ неверное указание наименования контролирующего органа, в который подается отчетность;
→ указание сокращенного наименования налогоплательщика, тогда как нужно указывать его полное наименование;
→ неотображение информации о приложениях, прилагаемых к декларации и являющихся ее частью.

Налоговики отмечают, что, в случае незаполнения хотя бы одного из обязательных реквизитов, такая декларация не считается налоговой.

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Бывший замминистра экономики по вопросам цифровизации Игорь Дядюра считает, что эти ошибки свидетельствуют о несовершенстве налоговых сервисов.

"Все, что должно быть подтянуто автоматом и самозаполнено – "неверно". Дата подачи неверно поставлена, потому что дату же автоматом по текущей дате поставить нереально. Никто эти сервисы не проектирует должным образом, и никто о налогоплательщиках даже не думает", – написал он в Facebook.

Андрій Водяний
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