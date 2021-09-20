Инвестиционные няни. Шмыгаль рассказал, куда хотят вложить деньги инвесторы

Больше всего заявок от потенциальных инвесторов государственное агентство по привлечению инвестиций UkraineInvest получило в сферах агропереработки и перерабатывающей промышленности. Об этом написал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Агропереработка – 9 проектов на $534 млн, а в целом перерабатывающая промышленность и производство — это еще 9 проектов на $516 млн", — говорится в сообщении.

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Также запланированы пять проектов по логистике на $531 млн. В сферу транспорта и туризма относятся проекты на $138 млн.

Офис привлечения инвестиций (UkraineInvest) — постоянно действующий совещательный орган при Кабинете министров, который был создан постановлением правительства в октябре 2016 года с целью привлечения в Украину прямых иностранных инвестиций и совершенствования имиджа государства как привлекательного для инвестирования.

26 мая 2021 года председатель фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия возглавил наблюдательный совет госучреждения Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest.

16 сентября Шмыгаль сообщил, что UkraineInvest получило 23 заявки на проекты от потенциальных инвесторов на общую сумму свыше $2 млрд.

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Наталия Софиенко

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