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Инвестиционные няни. Шмыгаль рассказал, куда хотят вложить деньги инвесторы

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 11:58
Инвестиционные няни. Шмыгаль рассказал, куда хотят вложить деньги инвесторы - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Больше всего заявок от потенциальных инвесторов государственное агентство по привлечению инвестиций UkraineInvest получило в сферах агропереработки и перерабатывающей промышленности. Об этом написал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Агропереработка – 9 проектов на $534 млн, а в целом перерабатывающая промышленность и производство — это еще 9 проектов на $516 млн", — говорится в сообщении.

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Также запланированы пять проектов по логистике на $531 млн. В сферу транспорта и туризма относятся проекты на $138 млн.

Офис привлечения инвестиций (UkraineInvest) — постоянно действующий совещательный орган при Кабинете министров, который был создан постановлением правительства в октябре 2016 года с целью привлечения в Украину прямых иностранных инвестиций и совершенствования имиджа государства как привлекательного для инвестирования.

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Наталия Софиенко
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инвестиционные няни инвестиции Денис Шмыгаль агропереработка UkraineInvest
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