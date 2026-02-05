Кабмин увеличил минимальные пенсионные выплаты членам семей погибших и пропавших без вести военных

С 1 марта члены семей погибших и пропавших без вести защитников будут получать большие выплаты, а в следующем году их проиндексируют

Кабмин увеличил минимальные пенсионные выплаты для членов семей погибших и пропавших без вести военных. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, ее цитирует пресс-служба Кабмина.

Минимальная пенсионная выплата на каждого нетрудоспособного члена семьи из числа родителей, жен или мужей погибших защитников и защитниц, а также на одного ребенка погибшего, которому вместо пенсии назначена государственная социальная помощь, составит не менее 12 810 гривен на человека с 1 марта. Сейчас минимальная выплата для них составляет 7800 грн.

Также возрастет минимальный размер пенсионных выплат и государственной социальной помощи для семей, в которых помощь назначена на двух и более членов семьи погибшего защитника или защитницы, кроме нетрудоспособных родителей, жены или мужа. Для них минимальная выплата составит не менее 10 020 гривен на каждого члена семьи вместо действующих 6100 гривен.

Она добавила, что с 1 марта 2027 года эти выплаты ежегодно будут индексировать.

Гражданские украинцы, которых Россия незаконно лишила свободы, могут получить от государства разовую помощь в размере 50 000 грн.

В декабре Кабмин утвердил ежемесячную выплату для военных, награжденных Крестом боевых заслуг.