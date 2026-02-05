Уряд збільшив мінімальні пенсійні виплати для членів сімей загиблих та зниклих безвісти військових

З 1 березня члени сімей загиблих та зниклих безвісти захисників і захисниць отримуватимуть більші виплати, а наступного року їх проіндексують

Кабмін збільшив мінімальні пенсійні виплати для членів сімей загиблих та зниклих безвісти військових. Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, її цитує пресслужба Кабміну.

Мінімальна пенсійна виплата на кожного непрацездатного члена сім’ї з-поміж батьків, дружин або чоловіків загиблих захисників і захисниць, а також на одну дитину загиблого, якій замість пенсії призначено державну соціальну допомогу, становитиме не менше ніж 12 810 гривень на особу з 1 березня. Зараз мінімальна виплата для них становить 7800 грн.

Також зросте мінімальний розмір пенсійних виплат і державної соціальної допомоги для сімей, у яких допомога призначена на двох і більше членів родини загиблого захисника чи захисниці, крім непрацездатних батьків, дружини або чоловіка. Для них мінімальна виплата становитиме не менше ніж 10 020 гривень на кожного члена сім’ї замість чинних 6100 гривень.

Вона додала, що з 1 березня 2027 року ці виплати щороку індексуватимуть.

Цивільні українці, яких Росія незаконно позбавила свободи, можуть отримати від держави разову допомогу розміром 50 000 грн.

У грудні Кабмін затвердив щомісячну виплату для військових, нагороджених Хрестом бойових заслуг.