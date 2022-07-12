Минфин повысил ставки военных облигаций в долларах. На аукционе привлек $330,5 млн

Министерство финансов повысило доходность долларовых военных облигаций, что позволило привлечь от их продаж в госбюджет $330,5 млн. Об этом сообщила пресс-служба Минфина со ссылкой на аукцион за 12 июля.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Министерство разместило трехмесячные долларовые облигации под 3,5%, шестимесячные – под 4% и годовые – под 4,5%.

Больше всего на сегодняшнем аукционе было продано шестимесячных облигаций – на $183,8 млн, трехмесячных – на $140,6 млн и годовых – на $6 млн.

Для сравнения, на аукционе за 28 июня шестимесячные облигации в валюте размещались под 3,5%, 12-месячные – под 3,7%, а 20-месячные – под 3,9%. Тогда Минфин продал долларовые военные облигации на $59,4 млн.

Военные облигации в гривнях министерство продало на сегодняшнем аукционе на 144 млн грн. Всего Минфин продал военных облигаций на 9,811 млрд грн в гривневом эквиваленте.

Читайте также: Минфин отказался повысить ставки по военным облигациям, несмотря на решение НБУ

Министерство разместило трехмесячные гривневые облигации под 9,5%, шестимесячные – под 10% и годовые – под 11,5%. По сравнению с предыдущим аукционом по продаже гривневых военных облигаций, Минфин ставки по гривневым ОВГЗ не повышал.

5 июля Минфину удалось привлечь всего 128 млн грн. Для сравнения, аукцион за 28 июня принес больше 2 млрд грн. Минфин сообщал, что не планирует повышать нынешние ставки по гривневым ОВГЗ.

15 марта Минфин впервые продал военные облигации в долларах сроком на 1 год под 3,7% на $12 млн.

Читайте также: НБУ напечатал рекордное количество гривень. Госбюджет совсем пуст?

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.