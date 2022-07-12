UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Минфин повысил ставки военных облигаций в долларах. На аукционе привлек $330,5 млн

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 22:18
Минфин повысил ставки военных облигаций в долларах. На аукционе привлек $330,5 млн - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos

Министерство финансов повысило доходность долларовых военных облигаций, что позволило привлечь от их продаж в госбюджет $330,5 млн. Об этом сообщила пресс-служба Минфина со ссылкой на аукцион за 12 июля.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Министерство разместило трехмесячные долларовые облигации под 3,5%, шестимесячные – под 4% и годовые – под 4,5%.

Больше всего на сегодняшнем аукционе было продано шестимесячных облигаций – на $183,8 млн, трехмесячных – на $140,6 млн и годовых – на $6 млн. 

Фото: Мінфін

Для сравнения, на аукционе за 28 июня шестимесячные облигации в валюте размещались под 3,5%, 12-месячные – под 3,7%, а 20-месячные – под 3,9%. Тогда Минфин продал долларовые военные облигации на $59,4 млн.  

Военные облигации в гривнях министерство продало на сегодняшнем аукционе на 144 млн грн. Всего Минфин продал военных облигаций на 9,811 млрд грн в гривневом эквиваленте.

Читайте также: Минфин отказался повысить ставки по военным облигациям, несмотря на решение НБУ

Министерство разместило трехмесячные гривневые облигации под 9,5%, шестимесячные – под 10% и годовые – под 11,5%.  По сравнению с предыдущим аукционом по продаже гривневых военных облигаций, Минфин ставки по гривневым ОВГЗ не повышал.

  • 5 июля Минфину удалось привлечь всего 128 млн грн. Для сравнения, аукцион за 28 июня принес больше 2 млрд грн. Минфин сообщал, что не планирует повышать нынешние ставки по гривневым ОВГЗ. 
  • 15 марта Минфин впервые продал военные облигации в долларах сроком на 1 год под 3,7% на $12 млн.

Читайте также: НБУ напечатал рекордное количество гривень. Госбюджет совсем пуст?

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Минфин доллар военные облигации военные ОВГЗ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 