"Налог на Google" принес Украине более 3,5 млрд грн в первом квартале 2025 года
За первый квартал 2025 года иностранные компании, предоставляющие электронные услуги украинским пользователям, уплатили в госбюджет Украины более 3,5 млрд грн НДС. Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.
Сумма поступлений от "налога на Google" составила 39,6 млн евро и $43,4 млн. Это на 9,5 млн евро и $8,9 млн больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Соответствующие отчеты подал 121 человек. Всего в Украине уже 136 иностранных компаний зарегистрированы в качестве плательщиков НДС – только за первый квартал список пополнился на 26 новых участников.
Среди крупнейших плательщиков "налога на Google" оказались такие компании, как Apple, Google, Meta (Facebook, Instagram), Valve (Steam), Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, eBay и другие.
В налоговой отмечают, что это не только существенные поступления в бюджет в условиях войны, но и важный шаг к честной конкуренции между украинскими и международными компаниями на цифровом рынке.
- 13 ноября 2024 стало известно, что Украина увеличила сборы "налога на Google". Прибавилось семь плательщиков за квартал.
- 21 февраля 2025 года сообщалось, что сумма налоговых обязательств компаний-нерезидентов возросла за прошлый год почти на 5 млрд грн.