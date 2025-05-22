"Налог на Google" принес Украине более 3,5 млрд грн в первом квартале 2025 года

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За первый квартал 2025 года иностранные компании, предоставляющие электронные услуги украинским пользователям, уплатили в госбюджет Украины более 3,5 млрд грн НДС. Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.

Сумма поступлений от "налога на Google" составила 39,6 млн евро и $43,4 млн. Это на 9,5 млн евро и $8,9 млн больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Соответствующие отчеты подал 121 человек. Всего в Украине уже 136 иностранных компаний зарегистрированы в качестве плательщиков НДС – только за первый квартал список пополнился на 26 новых участников.

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Среди крупнейших плательщиков "налога на Google" оказались такие компании, как Apple, Google, Meta (Facebook, Instagram), Valve (Steam), Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, eBay и другие.

В налоговой отмечают, что это не только существенные поступления в бюджет в условиях войны, но и важный шаг к честной конкуренции между украинскими и международными компаниями на цифровом рынке.