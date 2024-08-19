Нацбанк аннулировал лицензию финансовой компании за плохую репутацию

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Национальный банк аннулировал лицензию на осуществление валютных операций в части торговли валютными ценностями в наличной форме у финансовой компании Cash (ООО "Экспресс каренсы эксчендж групп"). Об этом сообщает НБУ.

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Лицензию аннулировали в связи с признаками "небезупречной деловой репутации" у компании и ее владельцев. Решение вступает в силу 20 августа 2024 года.

Компания устанавливает валютоматы, занимается обменом валют и выдает быстрые кредиты. По состоянию на 1 августа 2024 года согласно данным НБУ Cash имела три обменника, два из которых в Киевской области, а один – во Львове.

ООО "Экспресс каренсы эксчендж групп" зарегистрировали в мае 2019 года в селе Счастливое Бориспольского района Киевской области. Лицензию на осуществление валютных операций небанковское учреждение получило в декабре 2020 года.

Владельцами компании являются Артем Шишенко и адвокат Олег Коротенко из Харькова. В 2019 году Шишенко баллотировался в нардепы от партии "Сила и честь" Игоря Смешко. В Верховную Раду партия не прошла.

Также в понедельник, 19 августа, Нацбанк оштрафовал компанию FirstCredit (ООО "ФК "Абекор") на 85 000 грн за нарушение установленных законодательством требований к рекламе на рынках финансовых услуг.