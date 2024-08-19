Нацбанк анулював ліцензію фінансовій компанії за погану репутацію

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Національний банк анулював ліцензію на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі у фінансової компанії Cash (ТОВ "Експрес каренси ексчендж груп"). Про це повідомляє НБУ.

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Ліцензію анулювали у звʼязку з ознаками "небездоганної ділової репутації" у компанії та її власників. Рішення набирає чинності з 20 серпня 2024 року.

Компанія встановлює валютомати, займається обміном валют та видає швидкі кредити. Станом на 1 серпня 2024 року згідно з даними НБУ Cash мала три обмінники, два з яких у Київській області, а один – у Львові.

ТОВ "Експрес каренси ексчендж груп" зареєстрували у травні 2019 року в селі Щасливе Бориспільського району Київської області. Ліцензію на здійснення валютних операцій небанківська установа отримала у грудні 2020 року.

Власниками компанії є Артем Шишенко та адвокат Олег Коротенко з Харкова. У 2019 році Шишенко балотувався в нардепи від партії "Сила і честь" Ігоря Смешка. До Верховної Ради партія не пройшла.

Також у понеділок, 19 серпня, Нацбанк оштрафував компанію FirstCredit (ТОВ "ФК "Абекор") на 85 000 грн за порушення встановлених законодавством вимог до реклами на ринках фінансових послуг.