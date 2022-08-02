UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нацбанк ужесточил требования к обменникам по защите помещений

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2022, 11:46
Нацбанк ужесточил требования к обменникам по защите помещений - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Национальный банк Украины ужесточил требования к правилам организации защиты помещений небанковских финансовых учреждений, говорится в сообщении регулятора. Соответствующие изменения содержит постановление, которое вступит в силу 1 ноября.

Новые правила относятся к организации защиты помещений банков и небанковских учреждений, работающих на рынке валютных операций. Речь идет о небанковских финансовых учреждениях и операторах почтовой связи, имеющих лицензию на осуществление валютных операций.

Нововведения предусматривают обязательность:

- обустройства помещения небанковского учреждения охранными системами видеонаблюдения;
– применение охраны, технической и физической, в зависимости от объемов наличных денег, с которыми работает небанковское учреждение;
– оборудование рабочего места кассира небанковского учреждения в зависимости от объемов наличных денег или кассовыми машинами, или конструктивными элементами отградочных конструкций;
– хранение ценностей в хранилище или сейфе, используемое как хранилище.

В Нацбанке объясняют такое решение потребностью в повышении безопасности в условиях военного положения, а также необходимостью сбалансирования требований к деятельности банков и небанковских учреждений на рынке предоставления финансовых услуг, в частности, осуществления валютных операций, а также усилением безопасности работы и защиты кассовых работников и клиентов небанковских учреждений.

Читайте также: Не смотрите вверх — без цифр на табло обменный курс начал падать. Черный рынок наготове

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обменники нацбанк обмен валют
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 