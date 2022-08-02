Нацбанк ужесточил требования к обменникам по защите помещений

Национальный банк Украины ужесточил требования к правилам организации защиты помещений небанковских финансовых учреждений, говорится в сообщении регулятора. Соответствующие изменения содержит постановление, которое вступит в силу 1 ноября.

Новые правила относятся к организации защиты помещений банков и небанковских учреждений, работающих на рынке валютных операций. Речь идет о небанковских финансовых учреждениях и операторах почтовой связи, имеющих лицензию на осуществление валютных операций.

Нововведения предусматривают обязательность:

- обустройства помещения небанковского учреждения охранными системами видеонаблюдения;

– применение охраны, технической и физической, в зависимости от объемов наличных денег, с которыми работает небанковское учреждение;

– оборудование рабочего места кассира небанковского учреждения в зависимости от объемов наличных денег или кассовыми машинами, или конструктивными элементами отградочных конструкций;

– хранение ценностей в хранилище или сейфе, используемое как хранилище.

В Нацбанке объясняют такое решение потребностью в повышении безопасности в условиях военного положения, а также необходимостью сбалансирования требований к деятельности банков и небанковских учреждений на рынке предоставления финансовых услуг, в частности, осуществления валютных операций, а также усилением безопасности работы и защиты кассовых работников и клиентов небанковских учреждений.

Читайте также: Не смотрите вверх — без цифр на табло обменный курс начал падать. Черный рынок наготове

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

НБУ запретил обменникам выставлять табло с курсом валют.

В июле 2022 года украинцы продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1227,6 млн (в эквиваленте) и купили на $1068,4 млн.

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.