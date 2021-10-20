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Парламент снял с рассмотрения изменения в Бюджетный кодекс

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2021, 12:20
Парламент снял с рассмотрения изменения в Бюджетный кодекс - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

20 октября народные депутаты сняли из рассмотрения законопроект №6062 о внесении изменений в Бюджетный кодекс, который необходимый для принятия бюджета на 2022 год.

С заявлениями двух фракций выступили народные депутаты Юлия Тимошенко, Олег Синютка и Максим Бужанский.

Представители фракций внесли предложения о снятии сегодня с рассмотрения законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины, №6062, который нуждается в доработке.

290 голосами народные депутаты поддержали предложение о снятии с рассмотрения законопроекта.

По словам министра финансов Сергея Марченко, в проекте бюджета предусмотрено достаточно средств для финансирования всех приоритетных потребностей государства в рамках действующего законодательства и добавил, что законопроект №6062 о Бюджетном кодексе, который был отложен, не влияет на показатели бюджета.

Читайте: Бюджет-2022 – адекватный нашей ситуации. Главное, чтобы его приняли в представленном виде

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Наталия Софиенко
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Бюджетный кодекс госбюджет-2022
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