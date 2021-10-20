Парламент снял с рассмотрения изменения в Бюджетный кодекс
20 октября народные депутаты сняли из рассмотрения законопроект №6062 о внесении изменений в Бюджетный кодекс, который необходимый для принятия бюджета на 2022 год.
С заявлениями двух фракций выступили народные депутаты Юлия Тимошенко, Олег Синютка и Максим Бужанский.
Представители фракций внесли предложения о снятии сегодня с рассмотрения законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины, №6062, который нуждается в доработке.
290 голосами народные депутаты поддержали предложение о снятии с рассмотрения законопроекта.
По словам министра финансов Сергея Марченко, в проекте бюджета предусмотрено достаточно средств для финансирования всех приоритетных потребностей государства в рамках действующего законодательства и добавил, что законопроект №6062 о Бюджетном кодексе, который был отложен, не влияет на показатели бюджета.
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- 15 сентября Кабмин утвердил законопроект о госбюджете на 2022 год и направил его в Верховную Раду. Основные цифры и макропоказатели – тут. 21 августа, в Верховной Раде презентовали проект бюджета на 2022 год. 19 октября Комитет рекомендовал парламенту включить в повестку дня и принять за основу законопроект №6062, поданный Кабмином, о внесении изменений в Бюджетный кодекс.
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