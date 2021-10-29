Помощь бизнесу могут возобновить на период локдауна, но она будет ниже 8000 грн – ОП

В Офисе президента рассматривают возможность возобновить финансовую поддержку бизнеса во время жесткого локдауна, однако сумма может быть ниже 8 000 грн, которые выплачивались весной. Об этом сообщил советник президента Олег Устенко, передает Интерфакс-Украина.

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"В результате локдауна может пострадать не только доходная часть госбюджета, но и расходная: придется тратить дополнительные средства на поддержку бизнеса по аналогии с прежней президентской инициативой, согласно которой предприниматели в красных зонах могли получить по 8 000 грн", – сказал Устенко.

Советник президента считает, что бизнес адаптировался к новым условиям работы, к тому же даже в красных зонах он не будет полностью закрыт. Поэтому предположительные объемы помощи в этот раз планируют уменьшить.

"В то же время, локдаун будет стимулировать украинцев вакцинироваться, и мы видим, что это уже происходит", – добавил советник президента.

По словам Устенко, экономика уже адаптирована к ситуациям, есть опыт и понимание, как следует двигаться в период жестких ограничений, что отличает данную ситуацию от предыдущей.

Он также добавил, что жесткие ограничения повлекут за собой замедление темпов экономического роста, однако в значительно меньшей степени, чем раньше.

22 марта 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство поддержит предпринимателей в период жесткого карантина в регионах. Уже 24 марта Кабмин одобрил законопроект, который предусматривал выплату карантинных 8000 грн. В апреле 2021 года в Кабмине приняли решение, которое запустило механизм выплаты госпомощи ФОПам и наемным работникам в красных зонах.

6 мая 2021 года в правительстве отчитались о потраченных 600 млн грн на одноразовую выплату помощи ФОПам и наемным рабочим, деятельность которых была приостановлена из-за карантинных ограничений.

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Анна Лыса-Кузмич

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