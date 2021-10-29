UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Помощь бизнесу могут возобновить на период локдауна, но она будет ниже 8000 грн – ОП

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 19:04
Помощь бизнесу могут возобновить на период локдауна, но она будет ниже 8000 грн – ОП - Фото
Олег Устенко (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Офисе президента рассматривают возможность возобновить финансовую поддержку бизнеса во время жесткого локдауна, однако сумма может быть ниже 8 000 грн, которые выплачивались весной. Об этом сообщил советник президента Олег Устенко, передает Интерфакс-Украина.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"В результате локдауна может пострадать не только доходная часть госбюджета, но и расходная: придется тратить дополнительные средства на поддержку бизнеса по аналогии с прежней президентской инициативой, согласно которой предприниматели в красных зонах могли получить по 8 000 грн", – сказал Устенко.

Советник президента считает, что бизнес адаптировался к новым условиям работы, к тому же даже в красных зонах он не будет полностью закрыт. Поэтому предположительные объемы помощи в этот раз планируют уменьшить.

"В то же время, локдаун будет стимулировать украинцев вакцинироваться, и мы видим, что это уже происходит", – добавил советник президента.

По словам Устенко, экономика уже адаптирована к ситуациям, есть опыт и понимание, как следует двигаться в период жестких ограничений, что отличает данную ситуацию от предыдущей.

Он также добавил, что жесткие ограничения повлекут за собой замедление темпов экономического роста, однако в значительно меньшей степени, чем раньше.

  • 22 марта 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство поддержит предпринимателей в период жесткого карантина в регионах. Уже 24 марта Кабмин одобрил законопроект, который предусматривал выплату карантинных 8000 грн. В апреле 2021 года в Кабмине приняли решение, которое запустило механизм выплаты госпомощи ФОПам и наемным работникам в красных зонах.
  • 6 мая 2021 года в правительстве отчитались о потраченных 600 млн грн на одноразовую выплату помощи ФОПам и наемным рабочим, деятельность которых была приостановлена из-за карантинных ограничений.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Анна Лыса-Кузмич
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Олег Устенко локдаун финпомощь бизнесу
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 