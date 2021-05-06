"Карантинные" 8000 грн получили 75 000 ФОПов и наемных работников. Сколько еще в очереди
Правительство потратило 600 млн грн на одноразовую выплату 8000 грн помощи ФОПам и наемным рабочим, деятельность которых была приостановлена из-за карантинных ограничений в "красных" зонах. Об этом сообщает пресс-служба министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
По словам министра экономики Игоря Петрашко, наемным работникам выплачено 380 млн грн, ФОПам – 220 млн грн.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Министр напомнил, что у предпринимателей и работников есть срок до 19 мая обратится за получением помощи, если их регион находился в "красной" зоне в период февраля-марта текущего года.
Но состоянию на 6 мая, на рассмотрении находится 320 000 заявок на получение государственной помощи от предпринимателей и работников из "красных" зон, добавил Петрашко.
Программа государственной поддержки ФОПов и наемных работников будет действовать на протяжении всего 2021 года для областей, которые попадают в "красные" зоны, резюмировал министр.
- Во время январского карантина Кабмин выделил из госбюджета-2021 дополнительно 200 млн грн на одноразовую помощь ФОПам в размере 8000 грн. 4 февраля в Украине расширили помощь безработным на период других карантинов и на случай чрезвычайных ситуаций.
- 22 марта 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство поддержит предпринимателей в период жесткого карантина в регионах.
- 24 марта Кабмин одобрил законопроект, который предусматривает выплату карантинных 8000 грн.
- 30 марта Верховная Рада приняла закон о помощи ФОПам на период карантина.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии