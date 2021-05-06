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"Карантинные" 8000 грн получили 75 000 ФОПов и наемных работников. Сколько еще в очереди

06.05.2021, 16:25
Фото: depositphotos.com

Правительство потратило 600 млн грн на одноразовую выплату 8000 грн помощи ФОПам и наемным рабочим, деятельность которых была приостановлена из-за карантинных ограничений в "красных" зонах. Об этом сообщает пресс-служба министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.  

По словам министра экономики Игоря Петрашко, наемным работникам выплачено 380 млн грн, ФОПам – 220 млн грн.  

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Министр напомнил, что у предпринимателей и работников есть срок до 19 мая обратится за получением помощи, если их регион находился в "красной" зоне в период февраля-марта текущего года.

Но состоянию на 6 мая, на рассмотрении находится 320 000 заявок на получение государственной помощи от предпринимателей и работников из "красных" зон, добавил Петрашко.

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Программа государственной поддержки ФОПов и наемных работников будет действовать на протяжении всего 2021 года для областей, которые попадают в "красные" зоны, резюмировал министр.   

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Роман Брыль
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минэкономики карантинные выплаты помощь 8000 грн
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