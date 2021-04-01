Работников таможни будут проверять на детекторе лжи
В Государственной таможенной службе планируют создать собственную службу детекторного контроля работников чтобы предотвратить коррупционные правонарушения. Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин.
По его словам, общая численность работников таможенной службы – около 12 000 человек по всей стране.
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Он отметил, что в центральном аппарате таможни осуществили переаттестацию и перевод на новую систему контрактной работы около 500 человек. К середине апреля переведут и работников региональных подразделений.
"Контрактная основа – это дополнительные методы контроля, включая детектор лжи при проведении служебных расследований, что должно ужесточить условия и предотвратить коррупционные правонарушения. Мы находимся в состоянии подготовки меморандума с НАБУ, которое входит в процесс детекторного контроля работников таможенной службы и в течение года дает нам методологическую помощь. Подразумевается, что уже через год мы должны создать собственную службу детекторного контроля", – рассказал глава таможенной службы.
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