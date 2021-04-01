Работников таможни будут проверять на детекторе лжи

В Государственной таможенной службе планируют создать собственную службу детекторного контроля работников чтобы предотвратить коррупционные правонарушения. Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин.

По его словам, общая численность работников таможенной службы – около 12 000 человек по всей стране.

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Он отметил, что в центральном аппарате таможни осуществили переаттестацию и перевод на новую систему контрактной работы около 500 человек. К середине апреля переведут и работников региональных подразделений.

"Контрактная основа – это дополнительные методы контроля, включая детектор лжи при проведении служебных расследований, что должно ужесточить условия и предотвратить коррупционные правонарушения. Мы находимся в состоянии подготовки меморандума с НАБУ, которое входит в процесс детекторного контроля работников таможенной службы и в течение года дает нам методологическую помощь. Подразумевается, что уже через год мы должны создать собственную службу детекторного контроля", – рассказал глава таможенной службы.

15 мая Минфин сообщил об увольнении руководителей восьми таможен. Глава Одесской таможни получил предупреждение об увольнении. Тогда министр финансов Сергей Марченко объяснил, что увольнения являются следствием неэффективности работы.

Через несколько дней в Гостаможслужбе заявили, что уволенных руководителей перевели на другие должности, вместо них назначили новых людей, а конкурс пообещали провести после карантина.

8 июля глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что государственные налоговая и таможенная службы показывают "отрицательные результаты" работы после смены руководителей.

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Наталия Софиенко

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