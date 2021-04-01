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Работников таможни будут проверять на детекторе лжи

01.04.2021, 09:35
Работников таможни будут проверять на детекторе лжи - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Государственной таможенной службе планируют создать собственную службу детекторного контроля работников чтобы предотвратить коррупционные правонарушения. Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин.

По его словам, общая численность работников таможенной службы – около 12 000 человек по всей стране.

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Он отметил, что в центральном аппарате таможни осуществили переаттестацию и перевод на новую систему контрактной работы около 500 человек. К середине апреля переведут и работников региональных подразделений.

"Контрактная основа – это дополнительные методы контроля, включая детектор лжи при проведении служебных расследований, что должно ужесточить условия и предотвратить коррупционные правонарушения. Мы находимся в состоянии подготовки меморандума с НАБУ, которое входит в процесс детекторного контроля работников таможенной службы и в течение года дает нам методологическую помощь. Подразумевается, что уже через год мы должны создать собственную службу детекторного контроля", – рассказал глава таможенной службы.

  • 15 мая Минфин сообщил об увольнении руководителей восьми таможен. Глава Одесской таможни получил предупреждение об увольнении. Тогда министр финансов Сергей Марченко объяснил, что увольнения являются следствием неэффективности работы.
  • Через несколько дней в Гостаможслужбе заявили, что уволенных руководителей перевели на другие должности, вместо них назначили новых людей, а конкурс пообещали провести после карантина.
  • 8 июля глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что государственные налоговая и таможенная службы показывают "отрицательные результаты" работы после смены руководителей.

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Наталия Софиенко
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таможня проверка детектор лжи
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