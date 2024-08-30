Расчеты с Китаем для России подорожали до 6% от суммы платежа

Китайские банки ужесточили контроль за трансакциями после угроз Запада ввести вторичные санкции за сотрудничество с Россией

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Расходы на обработку трансакций с Китаем для российских компаний выросли до 6% от суммы платежей, в то время как раньше они были почти нулевыми. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

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Такая ситуация сложилась из-за усиления контроля за соблюдением законодательства китайскими банками после угроз Минфина США ввести вторичные санкции за сотрудничество с Россией. С тех пор китайские государственные банки массово прекращают трансакции со страной-агрессором, а платежи на миллиарды юаней задерживаются.

В результате российским компаниям приходится проводить трансакции через посредников в третьих странах и обходить проверки китайских банков с помощью различных ухищрений.

По словам собеседника Reuters, одним из рабочих решений также было купить золото, перевезти его в Гонконг и продать там, положив наличные деньги на местный банковский счет.

В то же время от новых осложнений страдают в основном только небольшие компании, торгующие потребительскими товарами. Российские экспортеры сырьевых товаров и китайские экспортеры жизненно важных технологий не испытывают затруднений.

Источники издания также отмечают, что после визита Путина в Китай в мае 2024 года некоторые местные китайские банки, не имеющие глобального бизнеса, взяли на себя обработку двусторонних платежей. Они оказались вне зоны досягаемости западных санкций.

Однако эти банки часто имеют устаревшие IТ-системы и им не хватает персонала с необходимыми навыками. Трансграничные курьеры переправляют документы на перевод через российско-китайскую границу, чтобы получить физическую печать и подписи китайских банкиров.

Китай является крупнейшим торговым партнером России, на который пришлась треть российской внешней торговли в прошлом году.