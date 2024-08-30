Розрахунки з Китаєм для Росії подорожчали до 6% від суми платежу

Китайські банки посилили контроль за трансакціями після погроз Заходу ввести вторинні санкції за співпрацю з Росією

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Витрати на обробку трансакцій з Китаєм для російських компаній зросли до 6% від суми платежів, тоді як раніше вони були майже нульовими. Про це пише Reuters з посиланням на поінформовані джерела.

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Така ситуація склалась через посилення контролю за дотриманням законодавства китайськими банками після погроз Мінфіну США ввести вторинні санкції за співпрацю з Росією. Відтоді китайські державні банки масово припиняють трансакції з країною-агресором, а платежі на мільярди юанів затримуються.

Внаслідок цього російським компаніям доводиться проводити трансакції через посередників у третіх країнах та обходити перевірки китайських банків за допомогою різних хитрощів.

За словами співрозмовника Reuters, одним з робочих рішень було купити золото, перевезти його в Гонконг і продати там, поклавши готівку на місцевий банківський рахунок.

Водночас від нових ускладнень страждають в основному тільки невеликі компанії, що торгують споживчими товарами. Російські експортери сировинних товарів і китайські експортери життєво важливих технологій не відчувають труднощів.

Джерела видання також зазначають, що після візиту Путіна до Китаю в травні 2024 року деякі місцеві китайські банки, які не мають глобального бізнесу, взяли на себе обробку двосторонніх платежів. Вони опинилися поза зоною досяжності західних санкцій.

Однак ці банки часто мають застарілі ІТ-системи і їм не вистачає персоналу з необхідними навичками. Транскордонні кур'єри переправляють документи на переказ через російсько-китайський кордон, щоб отримати фізичну печатку і підписи китайських банкірів.

Китай є найбільшим торговельним партнером Росії, на який припала третина російської зовнішньої торгівлі торік.