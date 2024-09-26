Reuters: Китайские банки могут полностью отказаться принимать платежи из России

Проблемы с платежами между Китаем и Россией могут усугубиться по истечении срока действия лицензии OFAC

Фото: Depositphotos

Банки Китая могут полностью отказаться принимать платежи из России после 12 октября, когда истечет срок действия американской лицензии, позволяющей совершать некоторые операции, связанные со столбами российской финансовой инфраструктуры. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, занимающиеся импортом и платежами.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

"Ситуация может измениться после 12 октября", – сказал Reuters человек, занимающийся импортом. "Не исключена резкая нехватка юаней или полный отказ китайских банков принимать платежи из России".

Проблемы с платежами между Россией и Китаем могут усугубиться и потому, что китайские банки опасаются вторичных санкций США, а Центробанк России не желает продолжать увеличивать юаневую ликвидность из-за валютных свопов.

Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в июне наложило санкции на Московскую биржу и Национальный клиринговый центр (НКЦ). OFAC выдала лицензию, срок действия которой истекает 12 октября, на прекращение и, соответственно, разрешение определенных операций.

Пока неизвестно, собирается ли OFAC продлевать срок действия лицензии.