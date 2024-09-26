Reuters: Китайські банки можуть повністю відмовитись приймати платежі з Росії
Банки Китаю можуть повністю відмовитись приймати платежі з Росії після 12 жовтня, коли закінчиться термін дії американської ліцензії, що дозволяє здійснювати деякі операції, повʼязані зі стовпами російської фінансової інфраструктури. Про це пише Reuters із посиланням на джерела, що займаються імпортом і платежами.
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"Ситуація може змінитися після 12 жовтня", – сказала Reuters людина, що займається імпортом. "Не виключена різка нестача юанів або повна відмова китайських банків приймати платежі з Росії".
Проблеми з платежами між Росією та Китаєм можуть погіршитись і через те, що китайські банки остерігаються вторинних санкцій США, а Центробанк Росії не бажає продовжувати збільшувати юаневу ліквідність через валютні свопи.
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) в червні наклало санкції на Московську біржу та Національний кліринговий центр (НКЦ). OFAC видала ліцензію, термін дії якої закінчується 12 жовтня, на припинення та, відповідно, дозвіл певних операцій.
Наразі невідомо, чи збирається OFAC продовжувати термін дії ліцензії.
- У лютому 2024 року три найбільші китайські банки припинили приймати платежі з російських кредитних організацій, які потрапили під санкції.
- У березні стало відомо, що банки деяких країн, зокрема Китаю, посилили вимоги до дотримання санкцій, що призвело до затримок або навіть відмови у грошових переказах у Росію.
- 29 липня повідомлялося, що китайські банки почали повертати в Росію 80% переказів в юанях.