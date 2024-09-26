Reuters: Китайські банки можуть повністю відмовитись приймати платежі з Росії

Проблеми з платежами між Китаєм і Росією можуть погіршитись після закінчення терміну дії ліцензії OFAC

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Банки Китаю можуть повністю відмовитись приймати платежі з Росії після 12 жовтня, коли закінчиться термін дії американської ліцензії, що дозволяє здійснювати деякі операції, повʼязані зі стовпами російської фінансової інфраструктури. Про це пише Reuters із посиланням на джерела, що займаються імпортом і платежами.

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"Ситуація може змінитися після 12 жовтня", – сказала Reuters людина, що займається імпортом. "Не виключена різка нестача юанів або повна відмова китайських банків приймати платежі з Росії".

Проблеми з платежами між Росією та Китаєм можуть погіршитись і через те, що китайські банки остерігаються вторинних санкцій США, а Центробанк Росії не бажає продовжувати збільшувати юаневу ліквідність через валютні свопи.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) в червні наклало санкції на Московську біржу та Національний кліринговий центр (НКЦ). OFAC видала ліцензію, термін дії якої закінчується 12 жовтня, на припинення та, відповідно, дозвіл певних операцій.

Наразі невідомо, чи збирається OFAC продовжувати термін дії ліцензії.