UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Швейцария не будет вместе с G7 искать активы российских олигархов

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 12:06
Швейцария не будет вместе с G7 искать активы российских олигархов - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Швейцария отказалась участвовать вместе со странами G7 в международной целевой группе по отслеживанию активов российских олигархов. Об этом заявил официальный представитель Федерального совета Швейцарии Андре Симонацци, передает Schweizer Radio und Fernsehen.

"В настоящее время Швейцария не видит необходимости официально присоединяться к группе "Российские элиты, доверенные лица и олигархи", – говорится в сообщении.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Симонацци сказал, что сейчас происходит сотрудничество на техническом уровне и оно слаженно работает.

По его словам, если членство в этой группе будет отвечать интересам Швейцарии, то в будущем Федеральный совет может пересмотреть ситуацию.

Читайте также: Швейцарские банки будут закрывать счета россиян за уплату налогов в бюджет РФ

В Швейцарии не разрешена конфискация частных активов, если у них законное происхождение и нет доказательств нарушения закона.

Оперативная группа "Российские элиты, доверенные лица и олигархи" (REPO) была создана в марте 2022 года министрами финансов, юстиции, внутренних дел, а также профильными еврокомиссарами с целью выявления, ограничения, замораживания, ареста и конфискации активов физических и юридических лиц, связанных с агрессией РФ против Украины.

Читайте также: G7 требует от Швейцарии активнее замораживать активы РФ. Стране пришлось оправдываться

Наталія Софієнко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Швейцария российские олигархи активы россиян
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 