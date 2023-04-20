Швейцария не будет вместе с G7 искать активы российских олигархов

Швейцария отказалась участвовать вместе со странами G7 в международной целевой группе по отслеживанию активов российских олигархов. Об этом заявил официальный представитель Федерального совета Швейцарии Андре Симонацци, передает Schweizer Radio und Fernsehen.

"В настоящее время Швейцария не видит необходимости официально присоединяться к группе "Российские элиты, доверенные лица и олигархи", – говорится в сообщении.

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Симонацци сказал, что сейчас происходит сотрудничество на техническом уровне и оно слаженно работает.

По его словам, если членство в этой группе будет отвечать интересам Швейцарии, то в будущем Федеральный совет может пересмотреть ситуацию.

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В Швейцарии не разрешена конфискация частных активов, если у них законное происхождение и нет доказательств нарушения закона.

Оперативная группа "Российские элиты, доверенные лица и олигархи" (REPO) была создана в марте 2022 года министрами финансов, юстиции, внутренних дел, а также профильными еврокомиссарами с целью выявления, ограничения, замораживания, ареста и конфискации активов физических и юридических лиц, связанных с агрессией РФ против Украины.

В январе министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что для конфискации российских активов нужно будет изменять законодательство, а перед этим провести референдум.

Евросоюз также пока не намерен конфисковывать замороженные российские активы. Вместо этого Еврокомиссия предложила создать специальный фонд управления ими. Доходы от его деятельности должны идти Украине как компенсация за нанесенный войной ущерб.

15 февраля 2023 года Швейцария заявила, что не будет конфисковать частные российские активы, потому что это неконституционно.

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Наталія Софієнко

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