Трамп уже не намерен увольнять главу ФРС Джерома Пауэлла

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен увольнять Джерома Пауэлла с должности главы ФРС несмотря на предыдущую критику

Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не намерен увольнять председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла до завершения его срока полномочий в 2026 году. Об этом он заявил во время разговора с журналистами в Овальном кабинете, когда его попросили уточнить свою позицию, сообщает CNBC.

"Нет, я не планирую его увольнять. Никогда такого не планировал... Я бы хотел, чтобы он был активнее в вопросе снижения ставок. Сейчас идеальное время для этого", — сказал Трамп.

Это заявление стало существенным изменением тона со стороны президента, который в последние недели усилил критику в адрес Пауэлла и отказывался исключать возможность его увольнения — шаг, который был бы беспрецедентным.

Фондовые индексы США резко выросли после комментариев Трампа, что указывает на положительную реакцию рынков.

На прошлой неделе Трамп заявил о Пауэлле: "Если я захочу его убрать, он уйдет очень быстро".

Ранее экономический советник Белого дома Кевин Хассетт подтвердил, что команда Трампа изучала юридические возможности увольнения главы ФРС. Сам Пауэлл, назначенный Трампом во время первого президентского срока, неоднократно отмечал, что, по закону, президент не имеет полномочий его устранить.

Накануне в понедельник Трамп назвал Пауэлла "большим лузером" и призвал немедленно снизить учетную ставку.

Агрессивная критика в адрес Пауэлла вызвала опасения на финансовых рынках по поводу вмешательства Белого дома в независимость ФРС, что могло бы спровоцировать нестабильность.

Читайте также Борьба Трампа с ФРС. Повлияет ли это на курс доллара в Украине