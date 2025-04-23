Трамп уже не має наміру звільняти главу ФРС Джерома Пауелла

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру звільняти Джерома Пауелла з посади глави ФРС, попри попередню критику

Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що не має жодного наміру звільняти главу Федеральної резервної системи Джерома Пауелла до завершення його строку повноважень у 2026 році. Про це він сказав під час розмови з журналістами в Овальному кабінеті, коли його попросили уточнити свою позицію, інформує CNBC.

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"Ні, я не планую його звільняти. Ніколи такого не планував... Я б хотів, щоб він був активнішим у питанні зниження ставок. Зараз ідеальний час для цього", — сказав Трамп.

Ця заява стала суттєвою зміною тону з боку президента, який останніми тижнями посилив критику на адресу Пауелла й відмовлявся виключати можливість його звільнення — крок, який був би безпрецедентним.

Фондові індекси США різко зросли після коментарів Трампа, що вказує на позитивну реакцію ринків.

Минулого тижня Трамп заявив про Пауелла: "Якщо я захочу його прибрати, він піде дуже швидко".

Раніше економічний радник Білого дому Кевін Хассетт підтвердив, що команда Трампа вивчала юридичні можливості звільнення глави ФРС. Сам Пауелл, який був призначений Трампом під час першого президентського терміну, неодноразово наголошував, що, згідно з законом, президент не має повноважень його усунути.

Напередодні, в понеділок, Трамп назвав Пауелла "великим лузером" і закликав негайно знизити облікову ставку.

Агресивна критика на адресу Пауелла викликала побоювання на фінансових ринках щодо втручання Білого дому в незалежність ФРС, що могло б спровокувати нестабільність.

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