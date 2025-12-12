В Дии появилась новая военная облигация "Амвросиевка"
В приложении "Дия" появилась новая военная облигация "Амвросиевка". Об этом сообщается на странице Дии в Telegram.
Стоимость облигации – от 1080 грн, доходность – от 16,9%, дата выплаты – 16 декабря 2026 года.
Купить облигацию можно в Дии. Для этого на главном экране нужно нажать "Военные облигации", далее выбрать облигацию, партнера и количество, затем подписать и оплатить. Облигация появится в приложении в течение трех рабочих дней.
Амвросиевка – временно оккупированный россиянами город в Донецкой области.
- В июне в Дии появилась военная облигация, названная в честь украинского города Алушта в Крыму.
- В мае 2025 года в Дии появилось пять новых военных облигаций: "Токмак", "Соледар", "Форос", "Новый Свет" и "Ливадия".
- В октябре стало известно о появлении новой военной облигации "Лисичанск", средства от которой пойдут на нужды Сил обороны Украины.
- В ноябре в Дии стала доступной облигация "Алчевск" с доходностью от 18,1% годовых.
