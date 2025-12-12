В Дии появилась новая военная облигация "Амвросиевка"

Стоимость новой облигации в Дии – от 1080 грн, а доходность – от 16,9%

В приложении "Дия" появилась новая военная облигация "Амвросиевка". Об этом сообщается на странице Дии в Telegram.

Стоимость облигации – от 1080 грн, доходность – от 16,9%, дата выплаты – 16 декабря 2026 года.

Купить облигацию можно в Дии. Для этого на главном экране нужно нажать "Военные облигации", далее выбрать облигацию, партнера и количество, затем подписать и оплатить. Облигация появится в приложении в течение трех рабочих дней.

Амвросиевка – временно оккупированный россиянами город в Донецкой области.