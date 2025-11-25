В приложении "Дия" появилась новая облигация "Алчевск"

В приложении "Дия" появилась новая облигация с доходностью 18,1%

Фото: Михаил Федоров

В приложении "Дия" появилась новая военная облигация с доходностью от 18,1 процента годовых с выплатой 22 марта 2028 года, сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в социальных сетях.

Военные облигации в Украине были запущены в марте 2022 года для финансирования оборонных нужд.

Украинцы приобрели более 21,7 миллиона военных облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму 22,6 миллиарда гривен через приложение "Дия", сообщил Федоров.

Военную облигацию можно приобрести через приложение. В Дии нужно нажать на "Военные облигации" на главном экране и выбрать облигацию "Алчевск". В течение трех рабочих дней облигация появится в вашем профиле в Дії.

В настоящее время в приложении "Дия" можно получить военные обязательства, относящиеся к различным украинским городам. Среди них – Форос, Ливадия, Дебальцево, Новый Свет, Скадовск, Лисичанск, Бахмут, Алушта, Геническ, Соледар, Джарылгач, Угледар, Токмак и Бахчисарай.