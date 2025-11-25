У застосунку "Дія" з'явилася нова облігація "Алчевськ"

У застосунку "Дія" з'явилася нова облігація з дохідністю 18,1%

Фото: Михайло Федоров

У застосунку "Дія" з'явилася нова військова облігація з прибутковістю від 18,1 відсотка річних із виплатою 22 березня 2028 року, повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у соцмережах.

Військові облігації в Україні запустили в березні 2022 року для фінансування потреб оборони.

Українці придбали понад 21,7 мільйона військових облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму 22,6 мільярда гривень через застосунок "Дія", повідомив Федоров.

Придбати військову облігацію можна через застосунок. У Дії потрібно натиснути на "Військові облігації" на головному екрані й звернутися до облігації "Алчевськ". Протягом трьох робочих днів облігація з'являється у вашому профілі в Дії.

Станом на зараз у застосунку "Дія" можна отримати військові зобов'язання, віднесені до різних українських міст. Серед них – Форос, Лівадія, Дебальцеве, Новий Світ, Скадовськ, Лисичанськ, Бахмут, Алушта, Генічеськ, Соледар, Джарилгач, Вугледар, Токмак та Бахчисарай.