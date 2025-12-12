У Дії з'явилася нова військова облігація "Амвросіївка"

Вартість нової облігації у Дії – від 1080 грн, а дохідність – від 16,9%

Фото: depositphotos.com

У застосунку "Дія" з’явилась нова військова облігація "Амвросіївка". Про це повідомляється на сторінці Дії у Telegram.

Вартість облігації – від 1080 грн, дохідність – від 16,9%, дата виплати – 16 грудня 2026 року.

Придбати облігацію можна в Дії. Для цього на головному екрані потрібно натиснути "Військові облігації", далі обрати облігацію, партнера та кількість, потім підписати й оплатити. Облігація з’явиться в застосунку протягом трьох робочих днів.

Амвросіївка – тимчасово окуповане росіянами місто в Донецькій області.