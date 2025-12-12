У Дії з'явилася нова військова облігація "Амвросіївка"
Олена Кравченко
Редакторка новин LIGA.net
У застосунку "Дія" з’явилась нова військова облігація "Амвросіївка". Про це повідомляється на сторінці Дії у Telegram.
Вартість облігації – від 1080 грн, дохідність – від 16,9%, дата виплати – 16 грудня 2026 року.
Придбати облігацію можна в Дії. Для цього на головному екрані потрібно натиснути "Військові облігації", далі обрати облігацію, партнера та кількість, потім підписати й оплатити. Облігація з’явиться в застосунку протягом трьох робочих днів.
Амвросіївка – тимчасово окуповане росіянами місто в Донецькій області.
- У червні у Дії з’явилася військова облігація, названа на честь українського міста Алушта в Криму.
- У травні 2025 року в Дії з’явилося п’ять нових військових облігацій: "Токмак", "Соледар", "Форос", "Новий Світ" і "Лівадія".
- У жовтні стало відомо про появу нової військової облігації "Лисичанськ", кошти від якої підуть на потреби Сил оборони України.
- У листопаді у Дії стала доступною облігація "Алчевськ" з прибутковістю від 18,1% річних.
