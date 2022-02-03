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Выговор Рожковой. Верховный Суд признал незаконным решение Совета НБУ

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2022, 13:10
Выговор Рожковой. Верховный Суд признал незаконным решение Совета НБУ - Фото
Екатерина Рожкова, первый заместитель председателя НБУ (Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ)

Верховный Суд признал незаконным решение Совета Национального банка Украины о выговоре первой заместительнице главы НБУ Екатерине Рожковой. Соответствующее решение появилось в судебном реестре.

Согласно решению суда, ни один нормативный акт, в частности Регламент, не наделил Совет НБУ полномочиями осуществлять дисциплинарное производство или привлекать кого-либо к какому-либо из видов юридической ответственности, поэтому примененное к лицу дисциплинарное наказание не требует опровержения судом в порядке, определенном законодательством о труде.

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"...Выговор принят с превышением полномочий, поскольку соответствующий орган не наделен правом на осуществление контроля за соблюдением дисциплины членами правления НБУ и наложения на них взысканий", — говорится в решении суда.

"Верховный Суд признал, что Совет НБУ превысил свои полномочия при объявлении выговора. А именно дисциплинарное взыскание юридически ничтожно", — добавила Рожкова в Facebook.

Она также написала, что это решение важно еще и тем, что создает преюдицию, которая будет "защищать в дальнейшем от такого "совкового" произвола".

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Наталия Софиенко
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НБУ Катерина Рожкова выговор
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