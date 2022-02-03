Выговор Рожковой. Верховный Суд признал незаконным решение Совета НБУ
Верховный Суд признал незаконным решение Совета Национального банка Украины о выговоре первой заместительнице главы НБУ Екатерине Рожковой. Соответствующее решение появилось в судебном реестре.
Согласно решению суда, ни один нормативный акт, в частности Регламент, не наделил Совет НБУ полномочиями осуществлять дисциплинарное производство или привлекать кого-либо к какому-либо из видов юридической ответственности, поэтому примененное к лицу дисциплинарное наказание не требует опровержения судом в порядке, определенном законодательством о труде.
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"...Выговор принят с превышением полномочий, поскольку соответствующий орган не наделен правом на осуществление контроля за соблюдением дисциплины членами правления НБУ и наложения на них взысканий", — говорится в решении суда.
"Верховный Суд признал, что Совет НБУ превысил свои полномочия при объявлении выговора. А именно дисциплинарное взыскание юридически ничтожно", — добавила Рожкова в Facebook.
Она также написала, что это решение важно еще и тем, что создает преюдицию, которая будет "защищать в дальнейшем от такого "совкового" произвола".
- 5 октября 2020 года Совет НБУ выразил недоверие и объявил выговор Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу. В декабре 2020 года Рожкова и Сологуб подали судебный иск против Совета НБУ. В апреле ОАСК полностью удовлетворил иск Рожковой и Сологуба и принял решение отменить выговоры и выражение им недоверия.
- 16 августа ряд СМИ распространили информацию, что Шестой апелляционный админсуд удовлетворил апелляционную жалобу НБУ и отменил решение Окружного админсуда Киева и закрыл производство по данному делу. Позже Рожкова опровергла информацию о проигрыше в суде дела о выговоре.
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