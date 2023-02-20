Акции Raiffeisen упали после претензий санкционного ведомства США о работе банка в РФ

В понедельник, 20 февраля, акции Raiffeisen Bank International подверглись худшему дневному падению с начала войны в Украине, сообщает Reuters.

Ценные бумаги австрийского банка упали более чем на 7% на открытии.

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Это произошло после того, как австрийский банк заявил, что получил запрос информации от органа санкций США о его бизнесе, связанном с Россией.

Ранее в феврале Raiffeisen сообщил, что более половины своей прибыли за 2022 год он получил на территории России – рынка, с которого он якобы рассматривает возможность ухода после вторжения Москвы в Украину.

В январе управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США — курирующее санкционное подразделение — начало расследование в отношении Raiffeisen Bank и потребовало предоставить информацию об операциях "в связи с последними событиями вокруг России и Украины".

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В начале января стало известно, что российские дочерние банки иностранных финучреждений, в частности Raiffeisen Bank International (Вена), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) і OTP Bank (Будапешт), предоставляют кредитные каникулы россиянам, воюющим в Украине.

После этого Национальный банк Украины отметил недопустимость сотрудничества международных банков с Россией и Беларусью, призвал их выполнить свои обещания и окончательно выйти из рынка стран-агрессоров.

Наталія Софієнко

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