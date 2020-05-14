"Антиколомойский" закон: на Разумкова и Гетманцева подали в суд

В Окружной административный суд города Киева поступил иск народного депутата Антона Полякова (внефракционный, исключен из фракции Слуга народа) к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и главе Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Истец просит суд признать противоправными действия спикера парламента по ненадлежащей организации проведения внеочередного пленарного заседания Верховной Рады и нарушению положений регламента при рассмотрении и принятии в первом чтении и за основу законопроекта №2571-д (так называемого "антиколомойского" закона).

Среди других требований иска - признать противоправными действия Гетманцева по необеспечению соблюдения Регламента ВР и ЗУ "О комитетах Верховной Рады Украины" во время заседания профильного комитета 30 марта 2020 года. Речь идет о включении, рассмотрении и принятии решения по вопросам проектов вышеупомянутого закона, которые были внесены народными депутатами Александром Дубинским и Игорем Палицей.

Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

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