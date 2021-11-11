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Банк Ахметова подтвердил покупку Идея Банка: детали

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2021, 08:39
Банк Ахметова подтвердил покупку Идея Банка: детали - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

АО "Первый Украинский Международный Банк" (ПУМБ) достиг договоренности по ключевым условиям приобретения 100% акций АО "Идея Банк" с польской финансовой группой Getin Holding S.A. Об этом сообщается в пресс-релизе ПУМБ.

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Завершить сделку планируется до конца первого квартала 2022 года, после получения необходимых разрешений Национального банка Украины и Антимонопольного комитета.

В банке отметили, что приобретение АО "Идея Банк" способствует построению эффективной и масштабируемой банковской модели с фокусом на развитие розничного бизнеса, а также корпоративного бизнеса в малом и микро-сегменте и полностью соответствует стратегии развития ПУМБ.

После завершения сделки Идея Банк войдет в состав банковской группы ПУМБ как отдельная юридическая структура, без кадровых ротаций и продолжит обслуживать клиентов под брендом Идея Банк в обычном режиме. 

"Процесс интеграции будет проходить поэтапно в течении 3-5 лет и будет максимально комфортным для наших клиентов, партнеров и работников. На данном этапе в зоне нашего внимания – стабильность инфраструктуры ПУМБ и Идея Банк, дальнейшее развитие диджитал каналов банков и предоставление качественного и надежного сервиса клиентам", – отметил глава правления ПУМБ Сергей Черненко.

В начале ноября сообщалось, что ПУМБ интересуется покупкой Идея Банка. Как отмечал Forbes, цена банка может превышать размер его капитала – 1,2 млрд грн (около $46 млн по текущему курсу).

ПУМБ – один из крупнейших банков с частным капиталом. Банк основан в 1991 году, обслуживает свыше 1,6 млн частных и 83 000 корпоративных клиентов. Главный акционер банка – ООО "СКМ Финанс" (92,24% акционерного капитала), входит в инвестиционную группу компаний SCM Рината Ахметова.

Идея Банк (ранее – Плюс Банк) основан в 1989 году. Единственным акционером является финансовая группа Getin Holding S.A.(Польша). Согласно данным НБУ, на 1 сентября 2021 года по размеру общих активов (5,6 млрд грн) Идея Банк занимает 16 место среди 71 действующих банков. Банк обслуживает более 400 000 частных клиентов.

  • В конце 2019 года польский холдинг Getin Holding S.A. хотел продать украинский Idea Bank инвестиционной компании Dragon Capital за 1,368 млрд грн. В конце июля стало известно, что стороны разорвали договор и Getin Holding отказались продавать банк.
  • 6 февраля 2021 года сообщалось, что Альфа-Банк договорился о покупке Idea Bank в Украине. В апреле Getin Holding S.A. нанял Rothschild & Co для поиска нового покупателя украинского Idea Bank из-за отказа предыдущего потенциального покупателя завершить сделку.

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Юрий Тарасовский
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ПУМБ ринат ахметов Идея Банк idea bank
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