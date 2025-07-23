Банки упрощают условия кредитования пятый квартал подряд – НБУ

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Украинские банки пятый квартал подряд смягчают кредитные стандарты для населения и впервые с III квартала 2024 года – для бизнеса. Уровень одобрения кредитных заявок вырос как для домохозяйств, так и для корпораций. Об этом свидетельствуют данные Опроса об условиях банковского кредитования НБУ.

Впервые с первого квартала 2024 года банки ожидают улучшения качества кредитов в течение ближайшего года как для бизнеса, так и для населения. Они также прогнозируют, что в течение следующего года клиенты будут активнее вкладывать свои средства в банки.

Во втором квартале банки в целом упростили условия кредитования бизнеса. Это особенно касается краткосрочных кредитов, кредитов в иностранной валюте и кредитов для крупных компаний – здесь смягчение условий инициировали преимущественно крупные банки. Банки стали более гибкими из-за растущей конкуренции между собой. Для малых и средних предприятий условия также стали лучше, отчасти благодаря более стабильной инфляционной ситуации.

Однако опасения по поводу состояния экономики и курса гривны несколько сдерживали этот процесс.

В третьем квартале банки планируют еще больше упростить условия кредитования бизнеса, особенно для долгосрочных кредитов, кредитов в гривне и кредитов для малого и среднего бизнеса.

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Кроме того, банки немного чаще одобряют заявки на кредиты для компаний. Но ценовые условия (то есть процентные ставки) не были ключевым фактором – они действовали по-разному в каждом конкретном случае.

Что касается населения, то условия получения ипотечных кредитов и потребительских займов продолжали смягчаться – эта тенденция наблюдается уже пятый квартал подряд. Причиной тому является высокая конкуренция между банками и небанковскими кредиторами. Также улучшение на рынке недвижимости позволило выдавать ипотеку на более выгодных условиях.

В третьем квартале банки планируют еще больше смягчить условия для потребительских кредитов и ипотеки.