Банки п'ятий квартал поспіль спрощують умови для кредитування – НБУ

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Українські банки п'ятий квартал поспіль пом'якшують кредитні стандарти для населення та вперше з ІІІ кварталу 2024 року – для бізнесу. Рівень схвалення кредитних заявок зріс як для домогосподарств, так і для корпорацій. Про це свідчать дані Опитування про умови банківського кредитування НБУ.

Уперше з першого кварталу 2024 року банки очікують, що у найближчий рік, якість кредитів покращиться – як для бізнесу, так і для населення. Також вони прогнозують, що впродовж наступного року клієнти активніше вкладатимуть свої гроші в банки.

У другому кварталі банки загалом спростили умови надання кредитів бізнесу. Особливо це стосується короткострокових позик, кредитів у валюті та для великих компаній – тут пом’якшення ініціювали переважно великі банки. Банки стали більш гнучкими через зростальну конкуренцію між собою. Для малих і середніх підприємств умови теж стали кращими, частково завдяки стабільнішій інфляційній ситуації.

Проте побоювання щодо стану економіки та курсу гривні дещо стримували цей процес.

У третьому кварталі банки планують ще більше спростити умови для кредитування бізнесу – особливо для довгострокових кредитів, гривневих позик і позик для малого й середнього бізнесу.

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Окрім того, банки трохи частіше схвалюють заявки на кредити для компаній. Але цінові умови (тобто відсоткові ставки) не були ключовим фактором – вони діяли по-різному в кожному випадку.

Щодо населення, то умови для отримання іпотечних кредитів і споживчих позик продовжували полегшуватися – ця тенденція триває вже п’ятий квартал поспіль. Причина – велика конкуренція між банками й небанківськими кредиторами. Також покращення на ринку нерухомості дало змогу видавати іпотеку на м’якших умовах.

У третьому кварталі банки планують ще більше полегшити умови для споживчих кредитів і іпотеки.

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