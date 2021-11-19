Более 4 млн грн за ложную рекламу. Суд поддержал решение АМКУ по делу Идея Банка
Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Антимонопольного комитета относительно штрафа АО "Идея Банк" за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
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Согласно тексту документа, банк распространял в рекламе информацию о проведении акций с 1 августа по 31 октября 2019 года – "Идеальная 30" – Ежедневно идеальный кредит под полный 0%", а также с 15 ноября 2019 года по 9 февраля 2020 года – "Черная пятница. Цены пополам – 50%. Распродажа кредитов".
АМКУ установил, что реклама вводит в заблуждение потребителей, ведь Идея Банк не предоставлял кредиты под "полный 0%" и не указывал все условия. Так, процентная ставка составляла 0,001% годовых. Клиенту необходимо было отдельно платить ежемесячные комиссии за обслуживание, за открытие пакета услуг и обязательный страховой взнос. Также банк не указал максимальную сумму кредита, реальную годовую ставку, максимальный срок кредита.
За это нарушение Комитет оштрафовал банк на 4 млн грн.
В свою очередь, банк начал оспаривать решение. Однако Хозяйственный суд Киева и Северный апелляционный хозяйственный суд поддержали решение Комитета.
- В июне 2020 года НБУ объяснил, как правильно рекламировать банковские услуги. С сентября начали работать новые требования к раскрытию банками информации об их услугах в рекламе и на сайтах. 13 августа НБУ опубликовал разъяснения, на что обращать внимание в рекламах о кредитах "под 0%".
- 15 октября АМКУ принял решение оштрафовать на 4 млн грн Идея Банк за распространение неправдивой информации во время рекламной кампании.
- 11 ноября стало известно о том, что ПУМБ достиг договоренности по ключевым условиям приобретения 100% акций АО "Идея Банк" с польской финансовой группой Getin Holding S.A.
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