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Более 4 млн грн за ложную рекламу. Суд поддержал решение АМКУ по делу Идея Банка

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2021, 13:24
Более 4 млн грн за ложную рекламу. Суд поддержал решение АМКУ по делу Идея Банка - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Антимонопольного комитета относительно штрафа АО "Идея Банк" за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

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Согласно тексту документа, банк распространял в рекламе информацию о проведении акций с 1 августа по 31 октября 2019 года – "Идеальная 30" – Ежедневно идеальный кредит под полный 0%", а также с 15 ноября 2019 года по 9 февраля 2020 года – "Черная пятница. Цены пополам – 50%. Распродажа кредитов".

АМКУ установил, что реклама вводит в заблуждение потребителей, ведь Идея Банк не предоставлял кредиты под "полный 0%" и не указывал все условия. Так, процентная ставка составляла 0,001% годовых. Клиенту необходимо было отдельно платить ежемесячные комиссии за обслуживание, за открытие пакета услуг и обязательный страховой взнос. Также банк не указал максимальную сумму кредита, реальную годовую ставку, максимальный срок кредита.

За это нарушение Комитет оштрафовал банк на 4 млн грн.

В свою очередь, банк начал оспаривать решение. Однако Хозяйственный суд Киева и Северный апелляционный хозяйственный суд поддержали решение Комитета.

Идея Банк (ранее – Плюс Банк) основан в 1989 году. Единственным акционером является финансовая группа Getin Holding S.A.(Польша). Согласно данным НБУ, на 1 сентября 2021 года по размеру общих активов (5,6 млрд грн) Идея Банк занимает 32 место среди 71 действующего банка. Банк обслуживает более 400 000 частных клиентов.

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Анна Лыса-Кузмич
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АМКУ кредит штраф решение суда Идея Банк недобросовестная конкуренция реклама банка
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