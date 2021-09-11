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Данилов: СНБО будет рассматривать дело "банкопада" 2014-2017 годов

11.09.2021, 12:51
Данилов: СНБО будет рассматривать дело
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Аппарат Совета нацбезопасности и обороны рассмотрит дело о массовом выводе из рынка банков во время банковского кризиса 2014-2017 годов. Об этом на форуме YES 2021 сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Некоторые вещи, которые происходят в банковской системе, не удивляют. 96 млрд грн мы заплатили за то, что якобы какие-то собственники что-то там не добавляют. Следующий кейс, который будут рассматривать в аппарате СНБО – это именно как получилось, что денег нет, олигархи дополнительно появились после банкопадов", – заявил Данилов.

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Так Данилов ответил на слова замглавы исполнительного директора МВФ от Украины Владислава Рашкована. Последний заявил, что в 2014-2016 году ряд банков обанкротился, а их убытки покрыли налогоплательщики. 

Данилов добавил, что экс-владелец национализированного АО "ПриватБанк" Игорь Коломойский не мог бы "ничего делать" без "сообщников в Нацбанке". В ПриватБанке считают, что Коломойский причастен к выводу 17 млрд грн из банка.

Он отметил, что аппарат СНБО рассмотрит это дело по поручению президента Владимира Зеленского.

В результате банковского кризиса 2014-2017 годов из украинского банковского рынка было выведено 99 из 178 банков, заявляли в Фонде гарантирования вкладов. Среди причин было российское вторжение, кредитование банками лиц, связанных с владельцами банков, накопление "токсических" кредитных портфелей и недорезервирование некачественных кредитов, заявлял начальник управления анализа рисков реального сектора в НБУ Артем Клюка. В 2014-2018 году неработающими было признано 72% всех кредитов, которые банки имели к 2013 году.
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Александр Мясищев
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ПриватБанк игорь коломойский Алексей Данилов банкопад
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