Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
16.05.2019, 10:26

Данилюк: Решения судов по ПриватБанку выгодны и Порошенко

Данилюк: Решения судов по ПриватБанку выгодны и Порошенко

Национализация ПриватБанка оказалась под угрозой из-за несостоявшейся судебной реформы, считает экс-министр финансов

Решения украинских судов, которые могут отменить национализацию ПриватБанка, выгодны не только экс-владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, но и действующему президенту Петру Порошенко. Об этом на конференции Concorde Capital заявил советник избранного президента Владимира Зеленского Александр Данилюк.

“К сожалению, так совпало: интересы Коломойского понятны, но эти решения совпадают и с интересами Порошенко - он может получить мощный базис для критики нового президента и его команды”, - сказал экс-министр финансов.

Реклама

По его словам, решения судов по ПриватБанку свидетельствуют о том, что новым властям нужно начать свои реформы с изменений в судебной системе.

“Все это время нас пытались заверить, что эти изменения есть, но это не так. Вывод один - первое, что нужно сделать - это судебная реформа. Ее нужно делать быстро и не бояться”, - отметил Данилюк.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева принял два решения в пользу бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского: признал недействительным договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

Позже Шестой апелляционный административный суд Киева оставил в силе решение суда первой инстации, который признал незаконной инспекционную проверку НБУ в ПриватБанке, на основании которой был получен вывод о дыре в капитале банка.

Замглавы НБУ Катерина Рожкова, что регулятор будет настаивать на повторной национализации ПриватБанка, если отменит предыдущее решение Нацбанка о передаче банка в госсобственность.

Отправить:
Распечатать:
Теги: дело приватбанка, национализация Приватбанка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 