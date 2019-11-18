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Дело о хищении на 100 млн грн в ВТБ Банке передано в суд

Дело о хищении на 100 млн грн в ВТБ Банке передано в суд
18.11.2019, 17:11

Прокуратура завершила досудебное расследование о сговоре частного предпринимателя и нотариуса в деле о завладении имуществом обанкротившегося ВТБ

Киевская прокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела по факту завладения недвижимостью ВТБ Банка на сумму более 96 млн грн.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд столицы для рассмотрения по существу.

Расследование проводилось в отношении директора частного общества и частного нотариуса, организовавших схему завладения имуществом ВТБ Банка, которое находится в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на сумму более 96 млн грн.

Согласно материалам следствия, частный нотариус по указанию организатора преступления, изготовил поддельные договоры купли-продажи имущества банка. В частности, двух нежилых помещений в Харькове и 23 квартир в таунхаусе, расположенном в Голосеевском районе Киева. На основании поддельных документов злоумышленникам удалось перерегистрировать право собственности на 11 объектов, нанеся ущерб на сумму свыше 96 млн грн.

На все объекты недвижимости, которые стали предметом преступления, наложен арест, и в августе права собственности на них возвращены ФГВФЛ.

Действия директора частного общества квалифицированы по нескольким статьям Уголовного Кодекса. В частности, как мошенничество, совершенное в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц; как пособничество в составлении нотариусом заведомо поддельного документа, совершенное по сговору; как использование заведомо поддельного официального документа, а также как пособничество в злоупотреблении нотариусом своими полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

ВТБ Банк стал первым банком, принадлежащим финучреждению с российским государственным капиталом, выведенным с украинского рынка. НБУ признал украинскую "дочку" банка банкротом 27 ноября 2018 года. На следующий день Фонд гарантирования вкладов ввел в нем временную администрацию. 18 декабря Нацбанк отозвал у ВТБ Банка лицензию. На следующий день ФГВФЛ начал процедуру ликвидации финучреждения.
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