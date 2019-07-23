Дело по Рожковой перенесли из Барышевского суда в Киев - НВ

Дело по первому заместителю главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой перенесли из Барышевского районного суда в Киевский апелляционный суд. Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Отмечается, что 22 июля состоялось заседание в Барышевском райсуде по иску Андрея Барташа к Антону Лукьяненко и Екатерине Рожковой о признании недостоверной информации и прекращению действия, которое нарушает право.

В НБУ объяснили, что причиной этому стала апелляционная жалоба Лукьяненко на решение об открытии производства по этому делу.

"В связи с этим гражданское дело судом направлено в Киевский апелляционный суд для рассмотрения апелляционной жалобы", - заявили в пресс-службе НБУ.

Напомним, 11 июня 2019 года Барышевский суд отстранил от обязанностей первого замглавы НБУ Екатерину Рожкову до разрешения спора по сути.

14 июня НБУ ходатайствовал об отмене этого решения.

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Рожкова заявила, что поводом для подачи иска против нее в Барышевский суд стала публикация на "сомнительном" сайте ОРД.

Ранее через Окружной админсуд Киева запретить Рожковой выполнять свои обязанности пытался народный депутат Юрий Савчук.

В прошлом году Дарницкий суд отстранил Рожкову по иску депутата Игоря Луценко.