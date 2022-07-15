Дело ПриватБанка. НАБУ вручила новое подозрение экс-главе Дубилету и бывшим топ-менеджерам
Правоохранители сообщили о новом подозрение экс-главе правления ПриватБанка Александру Дубилету и двум бывшим топ-менеджерам в хищении средств банка на сумму 85 млн грн перед его национализацией. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
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В НАБУ уточнили, что подозрение получили экс-глава ПриватБанка, его первый заместитель и руководитель департамента банка.
Согласно данным следствия, в декабре 2016 года за день до национализации ПриватБанка подозреваемые перечислили около 85,2 млн грн со счетов банка на счет одной связанной с участниками схемы компании.
Следователи ранее сообщали о переводе 136,8 млн грн на счета другой компании, связанной с фигурантами подозрения в феврале 2021 года.
"Таким образом, общая сумма ущерба по двум эпизодам составляет около 223 млн грн", – сообщают в НАБУ.
Экс-глава банка Александр Дубилет, в частности, подозревается в растрате средств ПриватБанка перед его национализацией.
Он – один из пяти подозреваемых по этому делу сразу в двух эпизодах: растрате более 136 млн грн через схему страховых выплат и так называемую аккредитивную схему, из-за которой ПриватБанк потерял $314,9 млн.
В целом по этим двум эпизодам расследуется растрата 8,3 млрд грн, выведенных из-за мошеннических схем.
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