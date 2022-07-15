Заочный арест Дубилета. Апелляция подтвердила меру пресечения для экс-главы ПриватБанка

Апелляционная палата в пятницу, 15 июля, оставила без изменений декабрьское решение Высшего антикоррупционного суда о заочном аресте бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета. Об этом сообщила пресс-служба суда.

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"По результатам судебного разбирательства коллегия судей оставила апелляционные жалобы без удовлетворения, а определение следственного судьи – без изменений. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит", – заявили в суде.

Дубилет проживает в Израиле.

Он подозревается в растрате средств ПриватБанка перед его национализацией.

Андрей Водяный

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