Заочный арест Дубилета. Апелляция подтвердила меру пресечения для экс-главы ПриватБанка
Апелляционная палата в пятницу, 15 июля, оставила без изменений декабрьское решение Высшего антикоррупционного суда о заочном аресте бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета. Об этом сообщила пресс-служба суда.
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"По результатам судебного разбирательства коллегия судей оставила апелляционные жалобы без удовлетворения, а определение следственного судьи – без изменений. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит", – заявили в суде.
Дубилет проживает в Израиле.
Он подозревается в растрате средств ПриватБанка перед его национализацией.
Он – один из пяти подозреваемых по этому делу сразу в двух эпизодах: растрате более 136 млн грн через схему страховых выплат и так называемую аккредитивную схему, из-за которой ПриватБанк потерял $314,9 млн.
В целом по этим двум эпизодам расследуется растрата 8,3 млрд грн, выведенных из-за мошеннических схем.
- В марте 2021 года НАБУ объявило в розыск Александра Дубилета по подозрению в растрате денег ПриватБанка. Вскоре после этого Дубилета объявили в международный розыск, а 2 июля суд впервые принял решение о заочном аресте Дубилета. Впрочем, уже 22 июля ВАКС отменил меру пресечения.
- 28 октября ВАКС разрешил НАБУ начать заочное расследование причастности Александра Дубилета к растрате 8 млрд грн ПриватБанка, и вскоре ВАКС повторно принял решение о заочном аресте.
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