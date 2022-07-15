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Заочный арест Дубилета. Апелляция подтвердила меру пресечения для экс-главы ПриватБанка

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 14:51
Заочный арест Дубилета. Апелляция подтвердила меру пресечения для экс-главы ПриватБанка - Фото
Александр Дубилет (Фото: gorod.dp.ua)

Апелляционная палата в пятницу, 15 июля, оставила без изменений декабрьское решение Высшего антикоррупционного суда о заочном аресте бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета. Об этом сообщила пресс-служба суда.

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"По результатам судебного разбирательства коллегия судей оставила апелляционные жалобы без удовлетворения, а определение следственного судьи – без изменений. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит", – заявили в суде.

Дубилет проживает в Израиле.

Он подозревается в растрате средств ПриватБанка перед его национализацией.

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Он – один из пяти подозреваемых по этому делу сразу в двух эпизодах: растрате более 136 млн грн через схему страховых выплат и так называемую аккредитивную схему, из-за которой ПриватБанк потерял $314,9 млн.

В целом по этим двум эпизодам расследуется растрата 8,3 млрд грн, выведенных из-за мошеннических схем.

Андрей Водяный
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набу ПриватБанк александр дубилет заочный арест
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