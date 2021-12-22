ВАКС заочно арестовал экс-главу правления ПриватБанка Александра Дубилета

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал экс-председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Судья-следователь ВАКС полностью удовлетворил ходатайство НАБУ и САП и 22 декабря 2021 года избрал бывшему главе ПриватБанка меру пресечения в виде содержания под стражей" – говорится в сообщении.

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Решение об аресте Дубилета вынесено без участия подозреваемого, поскольку уже более полугода он находится в международном розыске, добавляют в НАБУ.

Александр Дубилет подозревается в растрате средств ПриватБанка перед его национализацией.

Он – один из пяти подозреваемых по этому делу сразу в двух эпизодах: растрате более 136 млн грн из-за схемы страховых выплат и так называемой аккредитивной схемы, из-за которой ПриватБанк потерял $314,9 млн.

В целом по этим двум эпизодам расследуется растрата 8,3 млрд грн, выведенных через мошеннические схемы.

Следствие отрабатывает и другие эпизоды и устанавливает остальных участников преступления, резюмируют в НАБУ.

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Роман Брыль

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