ВАКС заочно арестовал экс-главу правления ПриватБанка Александра Дубилета
Высший антикоррупционный суд заочно арестовал экс-председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
"Судья-следователь ВАКС полностью удовлетворил ходатайство НАБУ и САП и 22 декабря 2021 года избрал бывшему главе ПриватБанка меру пресечения в виде содержания под стражей" – говорится в сообщении.
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Решение об аресте Дубилета вынесено без участия подозреваемого, поскольку уже более полугода он находится в международном розыске, добавляют в НАБУ.
Александр Дубилет подозревается в растрате средств ПриватБанка перед его национализацией.
Он – один из пяти подозреваемых по этому делу сразу в двух эпизодах: растрате более 136 млн грн из-за схемы страховых выплат и так называемой аккредитивной схемы, из-за которой ПриватБанк потерял $314,9 млн.
В целом по этим двум эпизодам расследуется растрата 8,3 млрд грн, выведенных через мошеннические схемы.
Следствие отрабатывает и другие эпизоды и устанавливает остальных участников преступления, резюмируют в НАБУ.
- В марте 2021 года НАБУ объявило в розыск Александра Дубилета по подозрению в растрате 8,2 млрд грн ПриватБанка. 25 мая Дубилета объявили в международный розыск, а 2 июля суд заочно его арестовал. 22 июля ВАКС отменил заочный арест. 28 октября ВАКС разрешил НАБУ начать заочное расследование причастности Александра Дубилета к растрате 8 млрд грн ПриватБанка. Дубилет намеривался оспорить это решение.
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