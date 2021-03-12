Дело ПриватБанка. Суд оставил меру пресечения Яценко без изменений
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения бывшему первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко. Об этом Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщает в Facebook.
"Суд апелляционной инстанции, заслушав доводы сторон, отказал стороне защиты в удовлетворении апелляции и оставил без изменений решение следственного судьи ВАКС от 25 февраля 2021 года, в соответствии с которым к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 52,210 млн гривень", – отметили в суде.
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Срок действия меры пресечения – до 22 апреля 2021 года.
- 22 февраля украинские правоохранительные органы провели операцию в деле ПриватБанка.В частности, в Международном аэропорту Борисполь посадили самолет, на котором летел один из бывших топ-менеджеров – Владимир Яценко. Яценко называют правой рукой Александра Дубилета и личным банкиром экс-владельца банка Игоря Коломойского.
- 25 февраля ВАКС арестовал Яценко до 22 апреля с правом внесения залога.
- 25 февраля Яценко вышел под залог в 52,2 млн грн
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