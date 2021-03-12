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Дело ПриватБанка. Суд оставил меру пресечения Яценко без изменений

12.03.2021, 15:58
Дело ПриватБанка. Суд оставил меру пресечения Яценко без изменений - Фото
Владимир Яценко (Фото: Facebook/ Владимир Яценко)

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения бывшему первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко. Об этом Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщает в Facebook.

"Суд апелляционной инстанции, заслушав доводы сторон, отказал стороне защиты в удовлетворении апелляции и оставил без изменений решение следственного судьи ВАКС от 25 февраля 2021 года, в соответствии с которым к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 52,210 млн гривень", – отметили в суде.

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Срок действия меры пресечения – до 22 апреля 2021 года.

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Наталия Софиенко
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суд ПриватБанк Владимир Яценко
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