Доллар дешевеет, а евро дорожает. Наличные курсы
29.09.2023, 11:02
Фото: depositphotos.com
В пятницу, 29 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 4 коп. и составляет 37,4. Курс продаж снизился на 2 коп. до 38,12 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,95 грн, максимальный – 37,7 грн. Для продажи минимальный курс – 37,75 грн, максимальный – 38,65 грн.
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Средний курс евро вырос на 4 коп. Курс покупки составил 39,78 грн, курс продажи – 40,81 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,95 грн, максимальный – 40,35 грн. Для продажи минимальный курс – 40,25 грн, максимальный – 42 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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