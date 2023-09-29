Долар дешевшає, а євро дорожчає. Готівкові курси

У п’ятницю, 29 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти четверга, впав на 4 коп. і становить 37,4. Курс продажу знизився на 2 коп. до 38,12 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,95 грн, максимальний – 37,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,75 грн, максимальний – 38,65 грн.

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Середній курс євро зріс на 4 коп. Курс купівлі становить 39,78 грн, курс продажу – 40,81 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 38,95 грн, максимальний – 40,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,25 грн, максимальний – 42 грн.

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