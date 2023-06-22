Доллар дешевеет, а евро – дорожает. Наличные курсы валют

В четверг, 22 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 13 коп. и составляет 36,65 грн. Курс продажи опустился на 1 коп. до 37,35 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,25 грн, максимальный – 36,92 грн. Для продажи минимальный курс – 37,15 грн, максимальный – 37,7 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 7 коп. и составляет 40,21 грн. Средний курс продаж поднялся на 14 коп. до 41,11 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,35 грн, максимальный – 40,75 грн. Для продажи минимальный курс – 40,8 грн, максимальный – 41,7 грн.

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